الاقتصاد

سعر عقود خام برنت يرتفع بهدوء – تحليل - 08-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية منذ يوم أمس، ويحاول البدء بإيجابية اليوم، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستويات 55.87 ثم 57.77 كمحطات رئيسية تالية.

 

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 52.25 والثبات دونه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.50 والمقاومة 56.20

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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