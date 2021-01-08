شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرتفع بهدوء – تحليل - 08-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية منذ يوم أمس، ويحاول البدء بإيجابية اليوم، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستويات 55.87 ثم 57.77 كمحطات رئيسية تالية.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 52.25 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.50 والمقاومة 56.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد