شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزحف نحو الأعلى – تحليل - 08-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط للارتفاع بشكل هادئ ليستقر فوق 51.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف اختبار مستوى 51.70 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 54.62

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 49.40 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد