الاقتصاد

الذهب يستقر عند الدعم – تحليل - 08-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب عند دعم القناة اللحظية الصاعدة، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليحمي التداولات داخل القناة المذكورة، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية.

 

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1905.00، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1970.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1900.00 والمقاومة 1940.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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