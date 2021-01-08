شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر عند الدعم – تحليل - 08-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب عند دعم القناة اللحظية الصاعدة، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليحمي التداولات داخل القناة المذكورة، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات الإيجابية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1905.00، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1970.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1900.00 والمقاومة 1940.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد