الاقتصاد

الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 08-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي محاولة لاختراق مستوى 1.2688 لكن عاد للاستقرار دونه، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، إلى جانب الإشارات السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو 1.2585 كمحطة تالية.

 

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2750 والثبات فوقه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2600 والمقاومة 1.2720

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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