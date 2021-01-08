شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 08-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي محاولة لاختراق مستوى 1.2688 لكن عاد للاستقرار دونه، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، إلى جانب الإشارات السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو 1.2585 كمحطة تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2750 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2600 والمقاومة 1.2720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط