شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يخترق المقاومة – تحليل - 08-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 103.65 ويستقر فوقه، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي ليتجه نحو اختبار مستوى 104.20 مبدئياً، والذي يمثّل اختراقه مفتاح التوجه نحو 105.20 كمحطة رئيسية تالية.

من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 103.65 والثبات دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.30 والمقاومة 104.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد