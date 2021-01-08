شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي – تحليل - 08-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي ملحوظ يوم أمس ليختبر الدعم المحوري 1.3550، ونلاحظ أن السعر لا يزال فوق هذا المستوى حتى الآن، يرافقه ظهور إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3775.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.3550 سيكمل تشكيل نموذج سلبي تظهر ملامحه بالصورة، يملك أهداف سلبية تصل إلى 1.3405 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3500 والمقاومة 1.3650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد