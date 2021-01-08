شكرا لقرائتكم خبر عن مصر صدرت فاكهة طازجة بـ37 مليون دولار فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة نحو 37 مليون و525 ألف دولار فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل 44 مليون و542 ألف دولار فى أكتوبر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 7 ملايين دولار، وفقا لبيانات حكومية.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات الفواكة الطازجة جاءت ضمن الصادرات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 155 مليون و537 ألف دولار فى أكتوبر الماضى، وتضمنت مجموعة من أهم الصادرات ومنها البصل الطازج بنحو 12 مليون و399 ألف دولار، يليها صادرات الفول السودانى وبلغت قيمتها 10 ملايين و361 ألف دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 9 ملايين و856 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 505 ألف دولار، ثم الصادرات المصرية من البقول الجافة بقيمة 18 مليون و38 ألف دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 13 مليون و959 ألف دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 4 ملايين و79 ألف دولار.

وأظهرت النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أكتوبر الماضى الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى بلغت 2.9 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2020، مقابل 4.1 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 28.8٪.