شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: لدينا وفرة أدوية كورونا تتخطى حاجز الـ6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية، إن حجم الإقبال على شراء أدوية بروتوكول كورونا ارتفع بنحو 40% فى السوق المحلى وبأسعار مناسبة لكافة فئات المجتمع مع وفرة كبيرة فى المعروض منها، موضحا أن الاحتياطى من الأدوية اللازمة لعلاج كورونا يكفى حاجة البلاد بمدة تتجاوز الـ 6 أشهر مع توافر المواد الخام اللازمة للإنتاج ومواد التعبئة.

وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن الحكومة استطاعت أن تضع خطة محكمة لتوفير إحتياجات المواطنين المصابون بالفيروس سواء فى توافر مستشفيات العزل أو الأدوية الخاصة بالعزل المنزلى، ولا داعى للقلق أو تخزين أدوية الكورونا لأنها متوفرة بكميات كبيرة ، حيث توسعت الحكومة فى وضع تسهيلات لإنتاج شركات الأدوية كافة المستلزمات الطبية اللازمة لكورونا، ومن أبرز القرارات منح هيئة سلامة الغذاء الحق فى منح تراخيص للشركات الراغبة فى إنتاج أدوية المكملات الغذائية فى مدة لا تتعدى الـ 30 يوما للحصول على الرخصة.

وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن عدد الشركات التى تنتج الكمامات وصل إلى 30 شركة بالإضافة إلى خطوط الإنتاج فى شركات أخرى مما أدى إلى توافرها فى الأسواق بأسعار تتراوح من 2.5 إلى 5 جنيهات ومتاحة فى كافة المناطق على مستوى الجمهورية، والكحول 100 سم يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات، كما يتراوح سعر الجوانتى من 2 إلى 3 جنيهات، والجيل المعقم للأيدى يصل سعره من 10 إلى 12 جنية للعبوة.

وأكد عوف، على توافر اسطوانات الأكسجين فى الأسواق ولا يوجد أى أزمات، وهناك 30 مصنع لإنتاجها من الهواء، ويبلغ سعر الأسطوانة يتراوح من 2800 إلى 3600 جنيه، كما يصل سعرها بالمنظم إلى 4 آلاف جنيه.