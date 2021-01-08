شكرا لقرائتكم خبر عن Veoneer تتوقع نمو مبيعاتها لتكنولوجيا السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مجموعة تكنولوجيا السيارات Veoneer في بيان يوم الخميس إنها تتوقع أن تعود إلى نمو المبيعات بنتائج الربع الرابع من عام 2020 التي ستعلن قريبا، وتتوقع تسارع النمو في عام 2021.

كما قالت الشركة السويدية المصنعة لأنظمة الرؤية والرادار والبرمجيات لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) إنها قدرت القيمة الحالية لدفتر طلباتها لعام 2020 بحوالى 14 مليار دولار وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقالت الشركة إن طلبها الجديد لعام 2020 يتوافق مع متوسط ​​قيمة سنوية تبلغ حوالي 530 مليون دولار، منها 65% من منتجات السلامة النشطة.

وقالت Veoneer إنها قدرت حصتها من أوامر السلامة النشطة لعام 2020 بحوالي 15%، أعلى من حصتها السوقية الحالية من حيث المبيعات.