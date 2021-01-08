شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنتهى من إحلال 70 ألف سيارة متهالكة نهاية 2021.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى الحكومة من المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات القديمة نهاية العام الجارى 2021 من خلال إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكى وأجرة و15 ألف سيارة ميكروباص.

وتشارك فى مبادرة إحلال السيارات القديمة العديد من الشركات والمصانع والجهات المعنية بصناعة السيارات وشركات الغاز فضلا عن مشاركة 9 بنوك، وتم تحديد قيمة تخريد السيارة بالتنسيق بين الصناعة وزارة المالية فى حين تتغير قيمة الحافز الأخضر الممنوح بناءً على سعر السيارة الجديدة التى سيتم شراؤها، حيث ستشكل قيمة التخريد وقيمة الحافز الأخضر معاً - والتى ستكون بحد أقصى 50 ألف جنيه- مقدم الشراء الذى سيُخصم من إجمالى سعر السيارة الجديدة بحسب وزارة الصناعة.

وتؤكد الحكومة أن التحول للعمل بالغاز الطبيعى للمركبات له آثار اقتصادية كبير حيث يوفر نحو 50% من التكلفة التشغيلية للمركبة الي جانب الوفر في مصاريف الصيانة فضلا عن الاثار الايجابية لاستخدام الغاز الطبيعى على البيئة.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، أن مصر أصبحت تتمتع حاليا بفائض كبير في الغاز الطبيعي الأمر الذي دفع وزارة البترول لتحويل 47 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2020 مقابل 18 ألف سيارة فقط خلال عام 2019، مشيرة الي ان الشركات المشاركة في المبادرة ستحصل على دعم من وزارة المالية فى صورة تحمل جزء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.

ولفتت إلى أن الوزارة ترحب بأى شركة محلية ترغب فى الانضمام إلى المبادرة والتى ستسهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات، مشيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من المركبات المخردة فى صناعات الحديد كما سيتم التخلص من بعض مكونات المركبات مثل البطاريات بمعرفة وزارة البيئة المشاركة فى المبادرة.