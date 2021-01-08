شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات مصر من القمح لـ348 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الوردات المصرية من القمح ارتفاعا ملحوظا مؤخرا، وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من القمح نحو 348 مليون و52 ألف دولار فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل 273 مليون و739 ألف دولار فى شهر أكتوبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 74 مليون 313 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات القمح جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 725 مليون و728 ألف دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 704 مليون و276 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 21 مليون و452 ألف دولار.

وتضمنت أهم الواردات المصرية من المواد الخام كلا من الذرة بقيمة 115 مليون و103 ألف دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 172 مليون و487 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 57 مليون و384 ألف دولار، يليها واردات الفول الصويا وبلغت قيمتها 120 مليون و944 ألف دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 174 مليون و483 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 53 مليون و539 ألف دولار.

وسجلت واردات القمح تراجع ملحوظ في شهر سبتمبر الماضي، وبلغت قيمتها نحو 282 مليون و720 ألف دولار، مقابل 337 مليون و957 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 55 مليون و237 ألف دولار.