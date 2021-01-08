شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بوصول «برنت» إلى 60 دولاراً بعد خفض إنتاج السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع يو.بي.إس توقعه لأسعار خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام، وذلك بعد خفض السعودية المفاجئ للإنتاج بشكل أحادي، وتوقعات بتعاف كبير للطلب في الربع الثاني بدعم توزيع لقاحات وزيادة نشاط السفر.

وكتب محللون بالبنك السويسري في مذكرة أن الخطوة السعودية عوضت بالكامل زيادة أوبك الإنتاج 0.5 مليون برميل يومياً في يناير/ كانون الثاني، وهو ما سيسفر عن سوق نفط تحظى بإمدادات أقل في النصف الأول من العام.

تعهد أكبر مُصدر للنفط في العالم الأربعاء بتخفيضات إضافية طوعية لإنتاج النفط بمليون برميل يومياً في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، ما دفع أسعار خام القياس برنت إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير/ شباط.

وقال يو.بي.إس «الخطوة الاستباقية للمملكة تشير لنا إلى رغبة في الدفاع عن الأسعار ودعم سوق النفط وسط مخاوف بشأن الطلب بسبب زيادة القيود على التنقل في أوروبا.

لكن إذا هبط الطلب إلى حد أقل، ستساعد الخطوة السعودية أيضاً في تسريع عملية خفض المخزونات.

ويتوقع البنك أن يجري تداول برنت عند 63 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2021 وتداول غرب تكساس الوسيط بخصم ثلاثة دولارات من أسعار برنت.

المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط 1% تقريباً أمس الخميس بعد أن قدم انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة مزيداً من الدعم في أعقاب قرار السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، بشكل أحادي خفض الإنتاج على مدى الشهرين المقبلين.

وصعد خام «برنت» 44 سنتاً بما يعادل 0.8% إلى 54.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:34 بتوقيت جرينتش، بعد أن ربح 1.3 في المئة خلال الليل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتاً أو 1% إلى 51.14 دولار. وارتفع الخام 1.4% الأربعاء.

وقالت السعودية إنها ستخفض طوعاً الإنتاج مليون برميل يومياً في فبراير ومارس، بعد أن اجتمعت «أوبك بلس»، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى «أواندا» «يبدو أن خام غرب تكساس الوسيط سيرتفع أكثر إذ ستضيق إدارة بايدن الخناق على إنتاج الخام الأمريكي. السعوديون خففوا مؤقتاً المخاوف بشأن فائض المعروض بالخفض الحالي البالغ مليون برميل يومياً، في الوقت الذي يبدو فيه أن ارتفاع الدولار أيامه معدودة».

ويقول محللون إن تراجع الدولار، مما يخفض تكلفة النفط بسبب أن معظم السلع الأولية يجري تداولها بالعملة الأمريكية، يدعم الأسعار أيضاً.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بينما زادت مخزونات الوقود.

وتراجعت مخزونات الخام ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في أول يناير/كانون الثاني إلى 485.5 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض 2.1 مليون برميل في استطلاع أجرته (رويترز).

وانخفاض مخزون الخام حدث اعتيادي في نهاية العام إذ تسحب شركات الطاقة النفط من المخزونات لتجنب سداد ضرائب. لكن استمرار صعود أسعار خام غرب تكساس الوسيط ربما تتمخض عن ارتفاع في الإنتاج الأمريكي. (رويترز)