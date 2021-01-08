شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية للأسهم في 2021.. الأجانب يضخّون 452 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داوود

سجلت أسواق الأسهم المحلية انطلاقة خضراء قوية خلال أول أسبوع تداولات من العام الجديد 2021، وسط محصلة شرائية قوية للأجانب ب452 مليون درهم، كما سجلت المؤسسات محصلة شرائية بلغت 307 ملايين درهم. وبلغت سيولة المستثمرين خلال الأسبوع نحو 3.72 مليار درهم، بتداول 1.91 مليار سهم.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي، أفضل أداء أسبوعي له في أكثر من 8 أشهر تقريباً، بعدما ارتفع المؤشر العام 5.37%، مضيفاً 133.7 نقطة مكاسب عند 2625.66 نقطة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي 2.35%، بما يعادل 118.4 نقطة، ليغلق عند 5163.74 نقطة.

وشهد الأسبوع ارتفاعاً في 4 جلسات من أصل خمس، وسط شراء انتقائي، فيما أسهمت الأسهم القيادية في البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات، في دفع المؤشرات إلى مستويات أعلى.

وارتفع سهم «سوق دبي المالي» خلال الأسبوع بنسبة 26.88% إلى 1.18 درهم، وسهم «دبي للاستثمار» 12.4%، و«إشراق» 3.4%.

وارتفع «الإمارات دبي الوطني» 6.8% ليغلق عند 11 درهماً، و«دبي الإسلامي» 1.74% إلى 4.69 درهم، و«جي إف إتش المالية» 4.77%. وارتفع «أبوظبي الأول» 4.6% إلى 13.5 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 1.7%، و«الشارقة الإسلامي» 1.5%.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» 11% إلى 3,92 درهم، كما ارتفع «داماك» 6.9%، وصعد «رأس الخيمة العقارية» 12.7%، كما ارتفع «الدار» 1.9% إلى 3.21 درهم.

وارتفع «اتصالات» 2.37% إلى 17.3 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 3.2% إلى 3.87 درهم.