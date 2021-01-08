شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للسيارات» تستعد لطرح موديلات جديدة في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أثبتت شركة أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامة مجموعة BMW التجارية في أبوظبي والعين، قدرتها وكفاءتها العاليتين أثناء مواجهة التحديات غير المسبوقة التي شهدها عام 2020، وقد قامت هذا العام بمراجعة استراتيجيات العمل المتبعة لديها، ونفذت مجموعة من المبادرات الناجحة، والتي ساهمت بدورها في منح عملائها قيمة أكبر.

من أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة هذا العام كانت الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لتأسيسها، حيث طرحت مجموعة من المزايا الهامة والعروض الحصرية لعلامات BMW، وMINI، وMotorrad، بالإضافة إلى منتجات وخدمات ما بعد البيع.

وقالت ريمي حسين، مديرة التسويق وإدارة العملاء في شركة أبوظبي موتورز: «من بين الأشياء التي تعلمناها من هذه الجائحة، وجدنا أن العملاء يرغبون بتجربة بيع متكاملة تصل إلى منازلهم. ومن خلال العمل بسرعة على تطوير أسلوب الشراء الجديد هذا، يمكن لعملائنا الاستفادة من المزايا والخدمات المقدمة لهم من أبوظبي موتورز براحة في منازلهم كاستلام سياراتهم، وتجربة القيادة وأعمال الخدمة». أضافت: لقد أدى استثمارنا في المبادرات الرقمية والاستراتيجيات المتطورة إلى ظهور طريقة جديدة للتواصل مع العملاء، والتي نعتقد أنها ستثبت قيمتها العالية. نحن حريصون على رؤية ما سيحمله المستقبل لنا.