شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل افتراضية حول «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ورشة افتراضية تحت عنوان «تعزيز الحياة السليمة أثناء جائحة كوفيد-19» بالتعاون مع مؤسسة الإمارات ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».

بدأت الورشة بنبذة عن فيروس كوفيد-19 وكيفية الحد من انتشاره وطرق الوقاية منه وذلك بالالتزام بارتداء الكمامة والقفازات واتباع التدابير الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي. وشارك في الورشة أكثر من 150 شخصاً من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وأفراد المجتمع. وتستهدف ورشة العمل الافتراضية تثقيف موظفي الشركة، وتزويدهم بالمعلومات التي من شأنها رفع مستوى وعيهم بأهمية تبنّي أنماط حياة صحية ومستدامة.

وتطرَّقت أسماء المازمي، مشرف أول في قسم السلامة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كوفيد-19 في مكان العمل من حيث تثقيف الموظفين حول التدابير الوقائية من كوفيد- 19، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وضرورة استخدام معدات الوقاية الشخصية والتعقيم الدائم للوقاية من العدوى ومكافحتها. الأمر الذي ساهم بشكل كبير في استمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي للدولة بشكل سلس رغم الظروف الاستثنائية.

بدوره أكد عبد الناصر إبراهيم بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نسعى لتنظيم ورش السلامة بشكل مستمر في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لموظفينا والمناطق المجاورة لنا، إلا أن الظروف الراهنة التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا حالت دون إقامة الورشة بشكل مباشر. ونحن ملتزمون بنشر ثقافة السلامة وتدابير الوقاية من كوفيد-19 مما لها من مردود إيجابي واسع في مجتمعاتنا».

وبهذه المناسبة، قال د. سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير: «إن تنظيم هذه الورشة التوعوية في ظل الظروف الاستثنائية التي حتمتها جائحة كورونا يعبر عن مدى الحرص الكبير لدى تدوير وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومؤسسة الإمارات على المساهمة الفاعلة في تعزيز ثقافة السلامة».