شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة الطاقة شريكاً رئيسياً لأسبوع أبوظبي للاستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن اتفاقها مع دائرة الطاقة في أبوظبي لتكون الشريك الرئيسي لأسبوع أبوظبي للاستدامة، وستوفر دائرة الطاقة من خلال هذه الشراكة وسائل الدعم لفعاليات ومبادرات الأسبوع الذي يجمع نخبة من القادة العالميين، ويعقد افتراضياً من 18-21 يناير الجاري، ويفسح المجال أمام سلسلة من النقاشات والحوارات الرامية إلى اتخاذ خطوات عملية تساهم في دفع أجندة الاستدامة العالمية نحو الأمام.

وقال المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تحرص دائرة الطاقة على طرح رؤيتها في تعزيز سبل الاستدامة في كامل منظومة الطاقة من خلال المشاركة في العديد من الأحداث المحلية والعالمية. وتعد مشاركتنا في أسبوع أبوظبي للاستدامة كشريك رئيسي خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات والاطلاع من خلال تلك المنصة العالمية على أحدث الرؤى من كبار اللاعبين الدوليين في مجالي الاستدامة والطاقة».

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الدورة المقبلة من الأسبوع، التي ستكون إحدى أبرز الفعاليات العالمية في مطلع عام 2021.