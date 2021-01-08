شكرا لقرائتكم خبر عن Steam تقدم ميزات جديدة لوحدة تحكم Xbox.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Steam ميزات جديدة للاعبين الذين يستخدمون وحدات تحكم Xbox بالتحديث التجريبي الجديد، ضمنها ميزة مثيرة لإهتمام مستخدمي وحدة تحكم Xbox Elite، وفقا لموقع The Verge.

وتمنح الميزة للاعبين مزيدًا من المرونة في كيفية استخدام المدخلات الإضافية على وحدة التحكم المتميزة.

وتتضمن التحديثات وحدات تحكم Xbox القدرة على ربط زر مشاركة لوحة ألعاب السلسلة X في تكوينات وحدة التحكم، والقدرة على استخدام أكثر من أربعة وحدات تحكم Xbox مع Steam في المرة الواحدة.

كما تمت إضافة دعم Rumble للألعاب باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Windows.Gaming.Input.

ويضمن عميل Steam beta أيضًا قائمة منسدلة جديدة لمستخدمي وحدة تحكم PS5، تتيح لهم تخصيص مؤشر LED الخاص بوحدة التحكم ويمكن الآن تمكينه أو تعطيله بشكل دائم، أو تمكينه فقط عند توصيل وحدات تحكم متعددة.

ويضيف التحديث أيضًا دعمًا للوحة مفاتيح Wooting Two ، التي تحتوي على ميزات مثل إدخال المفتاح التمثيلي.

ولا تتوفر هذه الميزات الجديدة إلا لعميل الإصدار التجريبي من Steam، والذي يمكنه الاشتراك فيه من خلال الانتقال إلى قائمة الإعدادات، واختيار الحساب، واستخدام القائمة المنسدلة في قسم المشاركة التجريبية.