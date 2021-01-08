شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشروعات التنموية فى محافظة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الدولة خلال السنوات الأخيرة بتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة فى محافظة الفيوم فى العديد من المجالات كالهرباء والطرق ومشروعات الرى.

واعتمدت وزارة التخطيط خلال عام 2020/2021 حجم استثمارات بلغت نحو 491.5 مليون جنيه، وذلك فى مجالات الرصف والكهرباء، وتدعيم الوحدات المحلية، وتحسين البيئة.

وعن المشروعات التى يتم تنفيذها، مشروع تطوير ميدان السواقى والذى تبلغ التكلفة التقديرية له نحو 38 مليون جنيه، منوهاً إلى أنه تم الانتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية، وجار الانتهاء من الدراسة المرورية.

مشروع تطوير الورش الإنتاجية بالفيوم وتبلغ تكلفته التقديرية 38 مليون جنيه، وأنه تم التعاقد مع هيئة تنمية الصعيد فى هذا الصدد، بالإضافة إلى مشروع تطوير حديقة المدينة بالفيوم، بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه ووتم الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.

ومشروع الرى الحديث بالتعاون بين مديريتى الرى والزراعة بالمحافظة، إلى جانب مشروع تطوير موقف الفيوم – بنى سويف، ومشروع توصيل الغاز المضغوط، حيث من المستهدف التوصيل لـ25 ألف وحدة سكنية بتكلفة تقديرية تصل إلى 39 مليون جنيه، وكذلك مشروع "شغلك فى قريتك".

إنشاء مجمع للأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المستهدف توفير 2000 فرصة عمل فى مجال الصناعات النسيجية".

وعن المشروعات التي تم تنفيذها بهدف إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، بحيث تتضمن مشروعات لاستخلاص الأملاح لزيادة القدرة الإنتاجية الحالية، وكذلك مشروعات الصرف الصحي التي بلغت تكلفتها 456.1 مليون يورو، وشملت إنشاء 8 محطات، وإحلال 10 محطات، وإجراء التوسعات لـ 9 محطات أخرى.

مشروعات الرى

تضمنت تطهير 157 ترعة، و110 مصارف، فضلاً عن مشروعات المزارع السمكية، والتي وصل عددها إلى 58 مزرعة، وإزالة 14 مزرعة مخالفة.

مشروعات قطاع التعليم

وعن مشروعات قطاع التعليم فقد شهد إقامة عدد من المدارس الجديدة، وصل عددها إلى 61 مدرسة، كما تم إجراء التوسعات ورفع الكفاءة 157 مدرسة أخرى، ومشروعات أخرى، بإجمالي استثمارات بلغت 895 مليون جنيه

حيث شهد إنشاء 6768 وحدة سكنية، كإسكان إجتماعي، إلى جانب إقامة 168 وحدة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك باجمالى استثمارات في هذا القطاع وصلت إلى 852 مليون جنيه.

مشروعات الموارد المائية

كما شهد قطاع الموارد المائية والرى تنفيذ عدد من المشروعات، بلغت نحو 64 مشروعاً فى مجالات الإحلال والتجديد، وإنشاء الكبارى والجسور، وإنشاء محطات التغذية، إلى جانب تطوير المساقى، بإجمالى استثمارات بلغت 610 ملايين جنيه.

مشروعات مياه الشرب والصحة

أوضح المحافظ، أن اجمالي عدد مشروعات المياه التى تم تنفيذها بلغت 23 مشروعاً، إلى جانب 47 مشروعاً للصرف الصحى، وذلك بإجمالى استثمارات بلغت 2.4 مليار جنيه.

مشروعات قطاع الكهرباء

شملت إنشاء 3 محولات (قدرة 40 ميجاوات)، ومشروعات أخرى لمد الشبكات، وإنشاء الأكشاك، والموزعات، وإقامة أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض، وذلك بإجمالى استثمارات قدرت بـ 1.3 مليار جنيه.

قطاع الصحة

شهد تنفيذ مشروعات لتطوير 5 مستشفيات على أرض المحافظة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة عدد 9 وحدات صحية، فضلاً عن تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاع الصحى، وذلك بإجمالى استثمارات وصلت إلى 86 مليون جنيه.

المشروعات فى قطاع الطرق

فقد تم تنفيذ عدد من مشروعات الطرق وصل إلى 178 طريقاً، بإجمالى أطوال 302 كم، وباستثمارات وصلت إلى 490 مليون جنيه.

مشروعات تطوير العشوائيات

فقد شملت تنفيذ مشروعات لتوصيل وتدعيم الكهرباء، وكذا توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من القرى، إلى جانب تطوير 6 طرق لمناطق غير مخططة، وذلك بإجمالى استثمارات وصلت إلى 144مليون جنيه.

المشروعات الصغيرة

فقد شهدت إقامة أكثر من 86 ألف مشروع، متنوع بين مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، بإجمالى تمويل وصل إلى 1.5 مليار جنيه، ساهمت فى توفير نحو 113 ألف فرصة عمل جديدة للشباب.