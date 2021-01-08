شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية بعد تصديق الكونجرس على فوز "بايدن" بالرئاسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب تصديق الكونجرس على فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بالرئاسة وعقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية لتغلق عند مستويات تاريخية جديدة، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.



يأتي ذلك في أعقاب التوترات السياسية المتصاعدة في واشنطن على خلفية التصريحات النارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه لن يعترف بنتائج الانتخابات وسط حشود أمام البيت الأبيض.



وعقب هذه التصريحات، انطلقت حشود من المحتجين تجاه مبنى كابيتول هول واقتحموا جلسة إقرار الكونجرس لفوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بشكل رسمي في مشهد أثار دهشة العالم.



وكشفت تقارير عن أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يدرس منح نفسه عفوا عن أي حدث أو قرار يمكن ان يقدمه للمحاكمة.



وطلبت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" من نائب الرئيس "مايك بنس" تفعيل المادة 25 من الدستور بعزل "ترامب" وإلا سيتولى الكونجرس هذه الخطوة.



هذا، وقد كشفت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة انخفض الأسبوع الماضب بثلاثة آلاف طلب إلى 787 ألف طلب، وارتفع مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 57.2 نقطة في الشهر الماضي.



ومن المنتظر غدا الجمعة إعلان وزارة العمل الأمريكية عن تقرير الوظائف الشهري وسط توقعات بإضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 68 ألف وظيفة خلال ديسمبر/كانون الأول مع ارتفاع معدل البطالة إلى 6.8% من 6.7%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسةب 0.4% أو ما يعادل 20 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 50.83 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 51.2 دولار وأقل سعر عند 50.3 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% أو ما يعادل 8 سنتات وأغلقت جلسة لندن عند 54.38 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 54.9 دولار وأقل سعر عند 53.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 211 نقطة) إلى 31041 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31193 نقطة، وأقل مستوى عند 30897 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 3803 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 3811 نقطة وأقل مستوى عند 3764 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 2.5% (ما يعادل 326 نقطة) إلى 13067 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13090 نقطة وأقل مستوى عند 12867 نقطة.