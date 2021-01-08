شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على تراجع طفيف بعد تجاوز 5 دولارات للبوشل لأول مرة منذ 2014 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الخميس خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو طفيف نتيجة صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما ضغط على السلع، ومن بينها الذرة التي تخلت عن مستوى خمسة دولارات للبوشل كانت تجاوزته لأول مرة منذ مايو/أيار عام 2014.



واستفادت عقود الصويا والذرة في وقت سابق بالجلسة من المخاوف بشأن استمرار حفاف الطقس في الارجنتين وإضراب العمال في هذه الدولة اللاتينية التي تعد من كبرى مصدري الحبوب في العالم.



ومن المنتظر الأربعاء المقبل عقد لقاء بين ممثلي اتحاد العمال المضربين في موانيء تصدير الحبوب بالأرجنتين مع مسؤولي شركات التصدير بهدف التوصل إلى حل لإنهاء الإضراب الذي بدأ منذ التاسع من ديسمبر/كانون الأول واستمر حتى الآن.



على صعيد آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1% إلى 4.94 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 5.02 دولار وأقل سعر عند 4.87 دولار.