شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق مرتفعة بعد خسائر بأكثر من 2% في الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن جذب المستثمرين كملاذ آمن في ضوء التطورات السياسية في الولايات المتحدة.



وكشفت تقارير عن أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يدرس منح نفسه عفوا عن أي حدث أو قرار يمكن ان يقدمه للمحاكمة.



ويأتي ذلك بعد احتجاجات عنيفة قادها أنصار "ترامب" واقتحموا مبنى الكونجرس الأمر الذي أثار سخط قادة الحزب الديمقراطي مطالبين بعزل الرئيس من منصبه.



وطلبت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" من نائب الرئيس "مايك بنس" تفعيل المادة 25 من الدستور بعزل "ترامب" وإلا سيتولى الكونجرس هذه الخطوة.



على صعيد آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.8% أو ما يعادل 22 سنتا وأغلق المعدن عند 27.261 دولار للأوقية بعد انخفاض أمس بنسبة 2.2%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 27.495 دولار وأقل سعر عند 27.020 دولار.