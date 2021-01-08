شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض تزامناً مع تصاعد أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم الخميس أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل استمرار تصاعد أزمة فيروس كورونا في المملكة المتحدة وعدد من الدول على مستوى العالم.



وتتزايد وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا على نحو أسرع وبشكل كبير مقارنة بنظيرتها في الموجة الأولى حيث أن الدولة الأوروبية تسجل في المتوسط زيادة بنحو 60 ألف حالة يوميا.



هذا، وكان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد أعلن الأسبوع الجاري فرض قيود إغلاق شامل على بلاده بداية من يناير/كانون الثاني الحالي وحتى منتصف فبراير/شباط القادم.



يأتي ذلك في أعقاب إعلان السلطات الصحية البريطانية اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارا عند المقارنة بالسلالة الأصلية وانتقلت إلى بعض الدول مثل جنوب إفريقيا والهند.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3564، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3633 في حين سجل أقل سعر عند 1.3534.