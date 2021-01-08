شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً رغم قوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية حيث تلقى المعدن النفيس دعما من إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل استمرار التوتر السياسي بالولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة انخفض الأسبوع الماضب بثلاثة آلاف طلب إلى 787 ألف طلب، وارتفع مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 57.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.



ومن المنتظر غدا الجمعة إعلان وزارة العمل الأمريكية عن تقرير الوظائف الشهري للوقوف على حالة سوق العمل ومعدل البطالة.



على صعيد آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.3 نقطة.



ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب تطورات الأحداث السياسية على خلفية اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مبنى الكونجرس احتجاجا على تأييد فوز الديمقراطي "جو بايدن" رسمياً برئاسة البلاد.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3% أو ما يعادل خمسة دولارات إلى 1913.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1929.6 دولار وأقل سعر عند 1907.5 دولار.