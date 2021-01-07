المركز الوطني لإدارة الدين يتعاون مع نيبون لتأمين الصادرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقَّع المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية مذكرة تعاون مع شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات «NEXI» .

ووقَّع الاتفاقية من جانب المركز الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أتسو كورودا.

وأوضح وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد الجدعان، أن توقيع المذكرة يأتي بالتزامن مع الاجتماع الوزاري الخامس بشأن الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي يهدف إلى توسيع فرص تمويل المشروعات الحكومية المنفذة من قبل الشركات اليابانية في المملكة، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستسهم في إيجاد إطار عام للتعاون بين المركز الوطني لإدارة الدين وشركة «نيبون» لتأمين الصادرات والاستثمارات، وجذب المؤسسات المالية لتمويل مجموعة المشروعات الإستراتيجية المتنوعة في عددٍ من القطاعات بشروط إقراض منافسة وهيكل تمويل مرن، ليكون شريكًا مهماً في تحقيق أهداف المركز الإستراتيجية في التمويل.

من جهته قال السيف «إن شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات ستقدم حلولا وأفكارا تمويله جديدة من خلال العمل على مشروع مبتكر لتمويل قروض ائتمان الصادرات، وتقديم الدعم بما يناسب متطلبات المشروعات بشكل أفضل.

وبين أن الطرفين سيتبادلان بموجب هذه المذكرة الآراء والمعلومات بشكل خاص، وبشأن الأسواق المالية والدولية، ومختلف المشروعات ذات الاهتمام المشترك.