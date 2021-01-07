شكرا لقرائتكم خبر فرز 125 ألف وحدة عقارية خلال 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان أكثر من 125 ألف وحدة عقارية مفروزة خلال العام الماضي 2020، محققا بذلك ارتفاعا قياسيا من حيث عدد الوحدات المفروزة مقارنة بالعام الماضي 2019.

وأشار البرنامج إلى أن خدمة فرز الوحدات العقارية تتضمن فرز الوحدات داخل مساحات المجمعات العقارية المشتركة بين عدة مالكين، وترتبط ببعضها من خلال أجزاء ومرافق ليصبح لكل وحدة عقارية منها صك ملكية مستقل، مثل (الأبراج، المجمعات السكنية والتجارية)، وذلك ضمن جهود الوزارة لإيجاد حلول تنظيمية لتعزيز الشفافية وحفظ حقوق كافة الأطراف، وتشجيع التملك في المجمعات العقارية المشتركة بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك في إطار نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها واللائحة التنفيذية لها، والذي بدأ العمل به مطلع عام 1442هـ، الذي يهدف إلى تعزيز دور برنامج فرز الوحدات العقارية في فرز المجمعات العقارية بشقيها السكني والتجاري مع ضمان حفظ حقوق الوحدات في الأجزاء المشتركة، وتحديد تلك الأجزاء والأنظمة والمرافق الخدمية داخل العقارات وبين العقارات داخل المجمع العقاري.

يذكر أن برنامج فرز الوحدات العقارية من مبادرات برنامج الإسكان، ويتصل عمله بفرز المباني والمجمعات العقارية إلى وحدات مستقلة لكل وحدة منها صك ملكية مستقل، إضافة إلى إعادة فرز الوحدات العقارية مع تحديد كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار، وتقديم الخدمات للمستفيدين من مالكين ومطورين عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لدى البرنامج، وإصدار الصكوك المستقلة بعد التدقيق والموافقة على الطلب لترسل لكتابة العدل بشكل الكتروني لإصدار صكوك الملكية.