شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تواصل ارتفاعها الصاروخي.. أضافت 10 آلاف دولار في 5 أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل سعر عملة بيتكوين المشفرة الصعود الصاروخي لتتجاوز 40 ألف دولار للمرة الأولى الخميس، حيث ارتفع بأكثر من 10 آلاف دولار في خمسة أيام فقط. وبلغ سعر البيتكوين 40380 دولارا في الساعة 1820 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز بنسبة 10.4% خلال اليوم.

وتجاوز سعر العملة المشفرة، 30 ألف دولار لأول مرة يوم السبت.

وحطمت عملة بيتكوين مستوى قياسياً جديداً متجاوزة مستوى 37700 دولار في وقت مبكر الخميس مما ساعد على رفع القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بالكامل فوق تريليون دولار للمرة الأولى.