شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السيارة رينو لوجان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي أسعار فئات رينو لوجان 2021 وطبقًا للقوائم السعرية عن رينو، فقد تم إطلاق السيارة لوجان «M/T-E1» موديل 2021 بسعر 174 ألف جنيه.

وعن سعر السيارة رينو لوجان الفئة الثانية «M/T-E2» فقد وصل سعرها إلى 188 ألف جنيه.

أما السيارة رينو لوجان 2021 الفئة الثالثة فقد جاءت بسعر 198 ألف جنيه.

أبرز المواصفات

تأتى الفئة الأولى والثانية بمواصفات خارجية وعوامل أمان منها: جنوط حديد مقاس 15 بوصة – نظام مكابح مضادة للانغلاق – نظام توزيع إلكترونى للمكابح – 2 وسادة هوائية أمامية – أحزمة أمان خلفية ذات نقاط تثبيت ثلاثية – إشارات انعطاف مدمجة فى المرايات – نظام إيموبيليزر للحماية من السرقة – اكصدام أمامى وخلفى بلون السيارة – تطعيمات كروم على الشبكة الأمامية – تطعيمات كروم على الشبكة الأمامية – زجاج خلفى وجانبى ملون.

وتزيد مواصفات الفئة الثالثة ببعض الكماليات مثل: جنوط رياضية مقاس 15 بوصة – تكييف هواء أوتوماتيك – نظام مثبت ومحدد سرعة – حساسات ركن خلفية.