شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العبور يحدد يومى الأحد والإثنين لمن تخلف عن استلام الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز تنمية مدينة العبور، يومى الأحد والإثنين 18/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة التي حددها جهاز العبور لاستلام قطع الأراضى الأكثر تميزا.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمنطقة (D 9)، القطع من 1: 20، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين 25/1/2021، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 61: 80، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 81: 95، يوم الأحد 31/1/2021، وتخصيص يومى الأحد 7/2/2021، والإثنين 8/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.