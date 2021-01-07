شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه كملاذ آمن في وجه الاضطرابات السياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية وغيرها من الملاذات الآمنة للوقوف في وجه الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة.



يأتي ذلك في أعقاب التوترات السياسية المتصاعدة في واشنطن على خلفية التصريحات النارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه لن يعترف بنتائج الانتخابات وسط حشود أمام البيت الأبيض.



وعقب هذه التصريحات، انطلقت حشود من المحتجين تجاه مبنى كابيتول هول واقتحموا جلسة إقرار الكونجرس لفوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بشكل رسمي في مشهد أثار دهشة العالم.



ورد الرئيس المنتخب "بايدن" وعدد من قيادات الحزب الديمقراطي على هذه المشاهد بالمطالبة بإزاحة "ترامب" من البيت الأبيض فورا.



هذا، وقد كشفت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة انخفض الأسبوع الماضب بثلاثة آلاف طلب إلى 787 ألف طلب، وارتفع مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 57.2 نقطة في الشهر الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.3 نقطة.