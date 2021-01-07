شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يرتفع بنحو 2% رغم حظر حسابات الرئيس الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي مما دفع أسهم عدة شركات تكنولوجية نحو مستويات قياسية جديدة.



يأتي ذلك على الرغم من إعلان شركة "فيسبوك" حظر حسابي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على منصة "فيسبوك" وأيضا منصة "إنستجرام" إلى حين انتهاء فترته الرئاسية في الشهر الجاري.



وكان محتجون قد اقتحموا أمس مبنى الكونجرس الأمريكي اعتراضا على جلسة تأييد الديمقراطي "جو بايدن" رئيسا للولايات المتحدة.



وطلب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من خلال حسابه على "فيسبوك" من أنصاره بالعودة إلى منازلهم وسط إدانات من بعض المسؤولين في الكونجرس وبعض قادة دول العالم ومطالبات بانتقال سلمي للسلطة في أمريكا.



وليست شركة "فيسبوك" وحدها من حظرت حسابات "ترامب" بسبب ما تراه من دعوات للعنف من جانبه بل قررت شركة "تويتر" أيضاً تقييد وصول تغريداته للمتابعين بسبب أحداث أمس.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فيسبوك" بحلول الساعة 19:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 268.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 271.6 دولار وأقل سعر عند 264.7 دولار.