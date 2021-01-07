شكرا لقرائتكم خبر مجلس إدارة أرابتك يتابع إجراءات طلب الإفلاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتابع مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة إجراءات طلب الإفلاس، بحسب بيان صادر عن الشركة أمس.

وأوضحت «أرابتك القابضة» أن مجلس إدارتها عقد اجتماعا يوم الأربعاء 6 يناير 2021، لمتابعة الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بطلب الإفلاس.

وأشارت إلى أن الجمعية العمومية لأرابتك صوتت بالرفض على مقترح من مساهمين يمثلون 5% من رأسمال الشركة، لإلغاء قرار الجمعية العمومية بتاريخ 30 سبتمبر الخاص بتفويض مجلس الإدارة وإعلان الإفلاس وتصفية الشركة.

ورفضت الجمعية العمومية إلغاء القرار السابق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات. وكانت الجمعية العمومية قد انعقدت بناء على طلب من مساهمين يمتلكون أكثر من 5% من رأس المال. وفي أكتوبر الماضي، طلبت شركة أرابتك القابضة تأجيل سداد ديون لمدة 3 أشهر لشركة تارجت التابعة لها، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر.

وشركة تارجت متخصصة في مشاريع النفط والغاز، والأعمال البحرية، ولديها أعمال في الإمارات وقطر والسعودية، وفقا لموقعها الالكتروني.