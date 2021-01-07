تراجع كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بأمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت كفاءة استهلاك الوقود للسيارات من إنتاج عام 2019 في الولايات المتحدة ليصل متوسط الاستهلاك إلى 24.9 ميل لكل جالون في ظل اتجاه المزيد من الأمريكيين نحو شراء السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) التي تستهلك كميات أكبر من الوقود مقارنة بسيارات الركاب الأخرى.

وقالت الوكالة الأمريكية لحماية البيئة، في تقرير لها، «إن كفاءة استهلاك الوقود للسيارات في أمريكا تراجعت خلال 2019 بمقدار 0.2 ميل لكل جالون مقارنة بالعام السابق، في الوقت الذي يستخدم فيه أغلب مصنعي السيارات في الولايات المتحدة أرصدتهم من حصص الانبعاثات الغازية للوفاء بالاشتراطات الحالية في هذا المجال».

وأضافت الوكالة «أنه منذ عام 2004 عندما كان متوسط استهلاك السيارات المصنوعة في ذلك العام 19.3 ميل لكل جالون، تحسن معدل استهلاك السيارات للوقود وتراجعت معدلات العوادم الناتجة عنها خلال 12 عاما من بين الـ 15 عاما الماضية».