تراجع كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بأمريكا

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وقالت الوكالة الأمريكية لحماية البيئة، في تقرير لها، «إن كفاءة استهلاك الوقود للسيارات في أمريكا تراجعت خلال 2019 بمقدار 0.2 ميل لكل جالون مقارنة بالعام السابق، في الوقت الذي يستخدم فيه أغلب مصنعي السيارات في الولايات المتحدة أرصدتهم من حصص الانبعاثات الغازية للوفاء بالاشتراطات الحالية في هذا المجال».وأضافت الوكالة «أنه منذ عام 2004 عندما كان متوسط استهلاك السيارات المصنوعة في ذلك العام 19.3 ميل لكل جالون، تحسن معدل استهلاك السيارات للوقود وتراجعت معدلات العوادم الناتجة عنها خلال 12 عاما من بين الـ 15 عاما الماضية».
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