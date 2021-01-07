«إس. كيه» تشتري حصة في شركة أمريكية لصناعة خلايا الوقود بـ1.5 مليار دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مجموعة «إس. كيه» الكورية الجنوبية أمس الخميس اعتزامها شراء حصة بقيمة 1.6 تريليون وون (1.5 مليار دولار) في شركة «بلج باور» الأمريكية المتخصصة في صناعة خلايا الوقود للسيارات الهيدروجينية.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ، فإن مجموعة «إس.كيه» القابضة وشركة «إس.كيه.إي آند إس» التابعة لها ستستحوذان على حصة قدرها 9.9% من أسهم بلج باور من خلال الاستثمار الاستراتيجي.

وذكرت إس.كيه أنها تعتزم التعاون مع الشركة الأمريكية لتأسيس شركة مشتركة في كوريا الجنوبية خلال العام المقبل لتوفير أنظمة خلايا وقود الهيدروجين ومحطات الوقود وأجهزة التحليل الكهربائي للأسواق الكورية ثم الآسيوية ككل فيما بعد.

يذكر أن السيارات التي تعمل بخلايا الوقود، تستخدم غاز الهيدروجين كوقود لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل محرك كهربائي، بحيث يكون العادم مجرد بخار الماء.

وأعلنت مجموعة إس.كيه التي تعمل في مجال الطاقة من المصفاة والبطاريات إلى الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، عن الاستثمار في شركة خلايا الوقود الرائدة كجزء من خطة أوسع لتكثيف أعمالها في مجال الهيدروجين.

وقدمت شركة بلج باور 40 ألفا من أنظمة خلايا الوقود للسيارات الكهربائية، كما قامت ببناء وتشغيل محطات تعبئة الهيدروجين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.