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وتنص الاتفاقية التي وقعها مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني مع الرئيس التنفيذي لجاهز غصاب المنديل، على الاستفادة من برنامج دعم التوظيف، حيث يغطي البرنامج جميع المهن والأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص.وبين مدير عام الصندوق أن دعم التوظيف في نشاط توصيل الطلبات من خلال التطبيقات يأتي ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وإيجاد فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة.
وأكد مضي الصندوق في تعزيز فرص التدريب بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، للإسهام في رفع جاهزية القوى الوطنية لسوق العمل وتنمية مهاراتها، بما يضمن الاستدامة والنمو الوظيفي.
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