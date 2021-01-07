تفاهم بين «واعد» و«نماء المنورة» لخلق فرص عمل في 5 قطاعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال «واعد» مذكرة تفاهم مع «نماء المنورة»، الوكالة المعنية بالتنمية الاقتصادية في منطقة المدينة المنورة، بهدف تسريع نمو الشركات الناشئة في أحد أكثر مراكز الأعمال الجديدة نشاطا وحيوية على مستوى المملكة، حيث تركز المذكرة على خلق فرص عمل في 5 قطاعات مهمة.

وتم التوقيع على المذكرة في حفل افتراضي حضره المهندس وسيم بصراوي الرئيس التنفيذي لمركز «واعد»، وصالح بيك الرئيس التنفيذي لـ»نماء المنورة».

وقال بصراوي «سنعمل سويا لتعزيز ريادة الأعمال ودعم إنشاء شركات جديدة قادرة على الاستمرارية ونتطلع سويا عبر الشراكة الجديدة إلى دعم الحراك الديناميكي الذي يتجلى بوضوح في منطقة المدينة المنورة، وتوفير الموارد اللازمة للنجاح حتى نتمكن من تحديد المزيد من الشركات الناشئة الجديدة وتوفير الدعم المالي اللازم لها، مع الحرص على توجيهها وتمكينها لمواصلة مسيرة عملها.»

وقال بيك «من خلال العمل المشترك مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال «واعد»، يمكننا الاستفادة من أفضل شبكات الدعم القائمة التي تستهدف ريادة الأعمال وذلك لتوفير الرعاية اللازمة للشركات الناشئة، بما يفتح المجال لها للإسهام في خلق المزيد من القيمة المضافة لاقتصاد المملكة».

خلق فرص عمل

وفي إطار هذا التعاون، سيقوم مركز «واعد» و»نماء المنورة» بتنسيق عملهما المشترك في منطقة المدينة المنورة، خاصة مع وجود مكتب لإدارة برنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة أنشأته أرامكو السعودية بالشراكة مع مركز «واعد» أخيرا بهدف التركيز على خلق فرص العمل في خمسة قطاعات مهمة، وهي: الزراعة والأعمال الفردية الحرة والمطابخ السحابية والعمل المهني وقطاع الحرفيين.

ومن خلال المذكرة، سيعمل مركز «واعد» و»نماء المنورة» على تحديد الشركات الناشئة الواعدة ودعمها وتوجيهها وتدريبها ، لتسهم في خلق فرص العمل في منطقة المدينة المنورة. ويشمل التعاون تنظيم الورش المشتركة والشراكات الاستراتيجية الجديدة، مع إمكانية توفير التدريب لرواد الأعمال في المدينة المنورة عبر برامج المركز لبناء المشاريع وشهادات الابتكار المهنية المتخصصة.

يذكر أن المنطقة المحيطة بالمدينة المنورة إلى جانب مكة المكرمة، تعد أحد أبرز مراكز ريادة الأعمال التي تشهد نموا بوتيرة متسارعة في المملكة.

توفير الدعم

ويساعد برنامج بناء المشاريع الذي يتبناه مركز «واعد» في تأسيس شركات قادرة على الاستمرار، وذلك من خلال توفير الدعم الفعلي للشركات الجديدة الواعدة، وتقديم التمويل وتطوير الأعمال والشبكات والتسويق وخدمات الدعم المهمة الأخرى.

أما برنامج شهادات الابتكار المهنية المتخصصة الذي أطلقه مركز «واعد» في عام 2015، فيعد الأكبر من نوعه في المملكة، حيث يوفر التدريب المكثف لثلاثة أيام حول سبل توظيف أفضل مبادئ الابتكار في جميع جوانب الأعمال. وكان أكثر من 500 من المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية قد حصلوا على هذه الشهادات منذ قيام مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال «واعد» بإطلاق البرنامج، بمن فيهم العديد من منسوبي أرامكو السعودية، وغيرها من الشركات الكبرى العاملة في المملكة.