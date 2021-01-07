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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دراسة عن الحالة التنظيمية للحوسبة السحابية عالميا، تناولت خلالها موقع المملكة مقارنة بـ10 دول عالمية، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا واليابان وألمانيا والدنمارك وأستراليا وغيرها.

وكشفت الدراسة أن الحوسبة السحابية ستلعب دورا محوريا في بناء الاقتصاد الرقمي الجديد، كما أن المنافسة ستسهم في تيسير اللوائح التنظيمية مما سيشجع الابتكار، ويساعد في خلق منظومة عمل أفضل لصالح الشركاء والشركات والمستفيدين.

وأضافت الدراسة أن المملكة من أوائل الدول التي تتبنى لوائح محددة وأطرا تنظيمية لمقدمي الخدمات السحابية، مضيفة بأنه في أكتوبر 2020 قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بنشر وتنفيذ «سياسة الحوسبة السحابية أولا»، التي تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على اعتماد الخدمات السحابية بدلا من حلول تقنية المعلومات التقليدية.