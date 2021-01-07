شكرا لقرائتكم خبر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشفت الدراسة أن الحوسبة السحابية ستلعب دورا محوريا في بناء الاقتصاد الرقمي الجديد، كما أن المنافسة ستسهم في تيسير اللوائح التنظيمية مما سيشجع الابتكار، ويساعد في خلق منظومة عمل أفضل لصالح الشركاء والشركات والمستفيدين.وأضافت الدراسة أن المملكة من أوائل الدول التي تتبنى لوائح محددة وأطرا تنظيمية لمقدمي الخدمات السحابية، مضيفة بأنه في أكتوبر 2020 قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بنشر وتنفيذ «سياسة الحوسبة السحابية أولا»، التي تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على اعتماد الخدمات السحابية بدلا من حلول تقنية المعلومات التقليدية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.