شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين تسجل أكثر من 40 ألف دولار لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن العملة المشفرة بيتكوين تسجل أكثر من 40 ألف دولار لأول مرة.

وفى وقت سابق سارعت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى خلال فترة الأزمة الصحية بسبب فيروس كورونا، فى عملية التحول الرقمى فى النظام المالى الإقليمى، وتعتبر التجارة الإلكترونية أكبر الفائزين فى القارة اللاتينية فى أزمة الوباء، وكسرت قيمة عملة بيتكوين الرقمية حاجز الـ 30 ألف دولار للمرة الأولى فى تاريخها، مواصلةً بذلك مكاسب قوية تحققها في الآونة الأخيرة.

وسجلت العملة الافتراضية المشفرة قيمة بلغت 30,823.30 دولارا، جاء ذلك بعد أسابيع من كسْر بيتكوين حاجز 20 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وعلى مدار العام الماضي حققت عملة بيتكوين ارتفاعا في قيمتها بمقدار أربعة أضعاف ما كانت عليه، مدعومة فى ذلك بإقبال كبير من المستثمرين المتطلعين إلى جَنى أرباح سريعة.