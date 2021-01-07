شكرا لقرائتكم خبر عن 13 قطاعا يصعد بالبورصة المصرية فى أول أسبوع من 2021 على رأسها "التعبئة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال أول أسبوع في عام 2021، إذ ارتفع 13 قطاعاً على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 10.6%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.5%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.9%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.4%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.9%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 2.3%، ثم قطاعات مواد البناء والسياحة والترفيه والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%.

كما ارتفع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، وأخيراً قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.06%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10952.14 نقطة، في أول أسبوع بعام 2021، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2152.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.88% مغلقًا عند مستوى 3125.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.41% مغلقًا عند مستوى 13432.55 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1054.93 1054.93 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 9.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 660.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 318.4 مليار جنيه إلى 321.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 211.9 مليار جنيه إلى 215.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.