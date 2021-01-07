شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف نجحت الدولة فى تنفيذ مخطط تنمية سيناء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما يجري في سيناء من حركة تعمير وتطوير لم تشهده أراضيها من قبل، هو ما تسعى إليه الدولة لتحقيق التنمية الحقيقية بأرض الفيروز لمساواة سيناء مع باقي الأقاليم المصرية، بعدما عانته من تهميش، وذلك في إطار النظرة التنموية الجديدة والشاملة لها، التي لن ينتهي تنفيذها إلا بنهاية استراتيجية الدولة المصرية طويلة الأجل...

كيف كانت الأولوية في مخطط تنمية سيناء؟

كانت الأولوية لمشاريع البنية التحتية التي لطالما كانت حجر الأساس لجذب الاستثمارات وتسهيلها، كما كانت للمدن الجديدة والمناطق الصناعية نصيباً من تلك المجهودات في محاولة لبناء حياة أفضل للمواطن المصري القاطن بشبه جزيرة سيناء، خاصة محافظة شمال سيناء التي قامت قوات الجيش المصري المسلحة بعملية شاملة ناجحة لتقويض الإرهاب المستهدف لحياة المواطنين. وذلك بالتنسيق الكامل مع أجهزة الحكم المحلي لتوفير الاحتياجات الأساسية للأهالي من تموين وخدمات صحية واجتماعية.

ماذا يتضمن مخطط تنمية سيناء؟

مخطط تنمية سيناء تضمن عدة محاور جاء فى مقدمتها تطوير البنية التحتية سواء من جانب ربطها بالوادي والدلتا عن طريق شبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناة السويس، يُكملها شبكة جديدة كُليًا من الكباري والطُرق تجري على رمالها لربط أواصرها، بالإضافة إلى محطات عدة لتحلية مياه البحر لتوفير مياه تخدم الأغراض التنموية وتُمهد لاستقبال سُكانها الجُدد. تزامن مع ذلك إنشاء عدد من محطات الطاقة المُتجددة، لتوفير القوة الدافعة للنشاطات الاقتصادية العديدة التي يجرى إنشائها في المجالات الصناعية، السياحية، والزراعية، ولأن الإنسان هو محرك التنمية وهدفها، فقد لزم زيادة عدد المدارس والمُستشفيات، حفاظًا على صحته وبناء لعقله.

هل تولى الدولة أهمي بالتعليم في سيناء؟

بالفعل ..تولي الدولة أهمية كبرى للاستثمار في التعليم في سيناء، من خلال تنفيذ المشروعات التي تعمل على إنشاء ورفع كفاءة المدارس والإدارات التعليمية بسيناء، فعلى مستوى التعليم ما قبل الجامعي نلاحظ زيادة عدد الفصول الدراسية في سيناء لتصل إلى عدد 5021 فصل عام 2019 مقابل 4793 فصل خلال عام 2016 بنسبة زيادة أعلى من معدل النمو في عدد الفصول في القاهرة.

ومذا عن أبرز المشروع التىى يجرى تنفيذها في محافظة شمال سينا؟:

يجري في مُحافظة شمال سيناء 18 مشروعًا متنوعة في الحجم والقطاع، ففي طائفة المشروعات القومية الكُبرى نجد مدينة رفح الجديدة التي يجري تنفيذها بتكلفة 1.38 مليار جنيه، وفي الوقت ذاته نجد مشروعًا لبناء مدارس كمدرسة الشهيد عمرو فريد بتكلفة 3.2 ملايين جنيه، يُضاف إلى ذلك في القطاع الصناعي مشروع إنشاء مجمع مصانع الرخام بجفجافة.

وماذا عن محافظة جنوب سيناء؟

يُنفذ على أراضي جنوب سيناء 38 مشروعًا بنفس التنوع السابق، بداية من المشروعات العملاقة كإنشاء مطار رأس سدر الدولي بتكلفة 3 مليارات جنيه، وتطوير المناطق الخطرة مثل منطقة الرويساوت بتكلفة 317 مليون جنيه، وصولًا إلى القطاع الصحي الذي حظي بتطوير مُستشفى أورديس، بتكلفة 70 مليون جنيه.

وماذا عن أنفاق قناة السويس؟

هي 5 أنفاق تمتد أسفل قناة السويس بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه، وساهم في تشييدها 2500 مهندس وفني وعامل مصري، ابتداءً من يوليو 2016 حتى 2019، أي في أقل من ثلاث سنوات. ويتمثل المشروع في نفقي الإسماعيلية اللذين يصلان إلى سيناء في مدة زمنية تتراوح بين 15-20 دقيقة، ونفقي بورسعيد اللذين يربطان غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس، هذا إلى جانب نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس.

وما الهدف من إنشاء تلك الأنفاق؟

يستهدف ربط سيناء بدلتا النيل وإنهاء معاناة المواطنين شبه اليومية في الانتقال من مكان لآخر، بالإضافة إلى تشييد عدد من الكباري العائمة الهادفة إلى تسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع مع القضاء على مشكلة الزحام والتكدس بسبب المعديات، وتيسير تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة. وتبلغ السرعة داخل الأنفاق 60 كم، وتتضمن حارتين للسيارات في كل اتجاه، ويصل طولها إلى 5820 مترًا، كما تمر أسفل سطح الأرض والمجرى الملاحي لقناة السويس بعمقي 70 و53 مترًا. وعلاوة على ذلك توجد غرف طوارئ بطول النفق بمعدل كل 250 مترًا.





أذكر أبرز مشروعات الطرق التي تم تنفيذها؟أولا: الطريق الأوسط بشرم الشيخ:

يقع هذا الطريق بين جنوب سيناء وشرم الشيخ، وتم افتتاحه في ديسمبر 2015، ويشمل طريق الخدمة وطريق الدراجات المتاخم له والأرصفة بالبلاطات الخراسانية، وتم تصميمه بأحدث المواصفات القياسية العالمية بطول 12 كم وبعرض 33 مترًا، وتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه.

ثانيا: طريق شرم الشيخ الجديد.

يمر طريق شرم الشيخ الجديد بعدة مدن، من بينها "رأس سدر"، و"أبو زنيمة"، و"أبورديس"، و"طور سيناء" حتى مدينة "شرم الشيخ"، ويتكون من 3 حارات في كل اتجاه، ويبلغ عرض الحارة 25 مترًا. مع إنشاء محطات تموين السيارات بعدد يبلغ 14 محطة على جانبي الطريق بمتوسط مسافة 50 كم بين كل محطة. ويذكر أن طول الطريق يبلغ 342 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليارات جنيه.

ثالثا: طريق وادي سعال - سانت كاترين‎:

تم الانتهاء من المرحلة الأولى في أكتوبر 2019، والتي تتضمن رصف وتطوير ورفع كفاءة الطريق الذي يبلغ طوله 75 كم بتكلفة 300 مليون جنيه. وتم وضع كل العلامات الإرشادية، والتحذيرية، ووسائل السلامة المرورية، عقب إنهاء أعمال الرصف.

رابعا: محور 30 يونيو:

شارك في إنشاء محور 30 يونيو 150 ألف عامل في الفترة التي تتراوح بين فبراير 2015 حتى نوفمبر 2019 بتكلفة 5.212 مليارات جنيه. ويُعتبر أحد المشروعات التي خطط لها جهاز تعمير سيناء التابع لوزارة الإسكان المصرية ضمن خطة الطرق لبرنامج الرئيس "السيسي". ويبلغ طول الطريق 95 كم بعرض 80 مترًا، ويشتمل على 17 كوبري رئيسي و18 نفقًا.

خامسا: طريق الجلالة:

يبلغ طول طريق الجلالة 5 كم بارتفاع من 90 مترًا إلى 210 أمتار. ويعد هذا الطريق هو الأسهل للوصول إلى الغردقة، ويهدف الطريق إلى تنمية العين السخنة ومدينة الجلالة العالمية الجديدة بتكلفة تقدر بـ4523 مليون جنيه، ويذكر أن الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة نجحت في إنجازه خلال عامين فقط في يوليو 2017.

سادسا: طريق العين السخنة – الزعفرانة:

يتميز الطريق باتجاهين وعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه، ويبدأ من منطقة جنوب بورسعيد حتى الكيلو 92 بطريق إسماعيلية الصحراوي، ويقطع طريق السويس والعين السخنة في منطقة وادي حجول، ليتجه جنوبًا حتى طريق بني سويف-الزعفرانة. وتم تحديد السرعة على الطريق بـ120 كم/ ساعة، كما يتصل الطريق مع محور 30 يونيو لتسهيل حركة التجارة بين مصر ودول قارة إفريقيا.

سابعا: مطار البردويل:

بدأ إنشاء مطار المليز – البردويل في فبراير 2018، ويشتمل على إنشاء ممر لصالح الطيران المدني بطول 3350 مترًا، وعرض 60 مترًا، وإعادة إنشاء الممر المساعد بطول 3 كم وعرض 40 مترًا. كما تتضمن الخطة إنشاء عدد 3 وصلات فرعية لربط الممر المدني بالممر العسكري بأطوال 683 – 996 - 1209 أمتار، وعرض 30 مترًا، و2 ترامك للطائرات يسعان 22 طائرة إيرباص وصالة ركاب بمساحة 4200 متر مربع لخدمة 200 راكب في الساعة.

ثامنا: مطار سانت كاترين:

يهدف مشروع تطوير مطار سانت كاترين إلى توسعة المدرج الحالي، ورفع كفاءة المدرج الرئيسي من 36م إلى 45م، مع زيادة قدرة تحمل الرصف الأسفلتي للممر، وذلك بتكلفة تبلغ مليار جنيه، فضلًا عن توسعة مبنى الركاب الحالي ليصبح سعة 650 راكب/ ساعة وتشييد منطقة انتظار السيارات أمام مبنى الركاب تسع 300 سيارة.

تاسعا: مطار رأس سدر الدولي:

سيتم إنشاء مطار جديد برأس سدر بتكلفة 3 مليارات جنيه على مساحة تبلغ 34 مليون متر، بالإضافة إلى إنشاء مارينا مع تنمية سياحية كاملة للمنطقة المحيطة بمدينة رأس سدر ومنطقة شمال عيون موسى على مساحة أرض 6 ملايين متر مربع من أجل جذب الاهتمام لتلك المنطقة وجعلها امتدادًا لمدينة شرم الشيخ.

وماذا عن خدمات البنية التحتية؟

تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 73 محطة تحلية مياه بجميع المحافظات الساحلية منذ 2014 من بينها 20 محطة على أرض سيناء، وتم الانتهاء من نسبة 65% بطاقة إنتاجية 600 مليون متر مكعب سنويًّا وتكلفة 13 مليار جنيه، ومن أهم تلك المحطات:

محطة مياه أبو الجلود:

تم إنشاء المحطة بشمال سيناء في أبريل 2019 بتكلفة مليون ونصف دولار لتعمل بطاقة 250 مترًا مكعبًا يوميًّا، وتخدم 7 قرى وتجمعات بمناطق الضبعة والهميصة وقطية. وتتكون المحطة من 3 آبار سطحية، ووحدة تحلية، وخزانات ومباني التشغيل، ومنظومة تخلص من المياه شديدة الملوحة للاستفادة منها في الزراعة.

محطة تحلية البحر بحي المساعيد:

افتتحت محطة التحلية في منطقة المساعيد بالعريش بمحافظة شمال سيناء في أبريل 2019، بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًّا، بإجمالي تكلفة 98 مليون جنيه.

محطة التحلية بمدينة الطور:

تمت إقامة المحطة في ديسمبر 2018 على مساحة 4800 متر بتكلفة تبلغ نصف مليار جنيه، وطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب يوميًّا لتعزيز منظومة المياه بمدينة الطور. وتستخدم المحطة أحدث تكنولوجيا في تحلية مياه البحر.

محطة تحلية مياه البحر بدهب:

تم البدء في تنفيذ المحطة بأكتوبر 2019 بتكلفة 18 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب يوميًّا، وتشمل 2 زان سعة 7500 متر مكعب.

محطة تحلية نويبع:

تهدف المحطة للقضاء نهائيًّا على أزمة المياه بمدينة نويبع، حيث تتضمن خزانَيْ مياه منتجة بسعة 10 آلاف متر للخزان الواحد، وتبلغ طاقتها 15 ألف متر مكعب يوميًّا بتكلفة تصل إلى 330 مليون جنيه.

محطة تحلية مياه مدينة الجلالة:

تم تشييد المحطة في غضون عامين بنوفمبر 2018 بتكلفة مليارَيْ جنيه، كما تعمل بطاقة 150 مترًا مكعبًا يوميًّا، ونفذ المشروع أكثر من 100 شركة مصرية وطنية، بعمالة مصرية تجاوزت 80 ألف عامل وفني ومهندس، وأكثر من 10 مكاتب استشارية، كما تم استخدام مصافٍ ميكانيكية لإزالة الشوائب والعوالق.

محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم:

افتتح الرئيس "السيسي"، في 22 أبريل، محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس لإعادة استخدام مياه الصرف بالزراعة بطاقة مليون متر مكعب يوميًّا وبتكلفة 15 مليار جنيه. وتم إنشاؤها على مساحة 10 فدادين باستخدام النظام الرأسي مما يوفر نصف المساحة المطلوبة مقارنة بالمحطات التقليدية.

محطة بحر البقر:

يجري العمل على تنفيذ محطة "بحر البقر" في سيناء –التي تُعتبر الأكبر في العالم- لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي ثلاثيًّا، وتصل الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 5.6 ملايين متر مكعب يوميًا، وتكفي لزراعة 400 ألف فدان شرق القناة.