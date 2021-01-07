شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. تفاصيل خطة وزارتى "التعليم العالى والاتصالات" لرقمنة الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 7-1-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، فى مقدمتها تفاصيل خطة وزارتى "التعليم العالى والاتصالات" لرقمنة الجماعات وميكنة المستشفيات ووزير السياحة يناقش مع رئيس شركة ماريوت العالمية إقامة فنادق بالمدن السياحية وكذلك وزيرة التخطيط تعتمد 49 مليون جنيه لإنشاء مرسى نيلى أمام قصر محمد على وغيرها.

تفاصيل خطة وزارتى "التعليم العالى والاتصالات" لرقمنة الجماعات وميكنة المستشفيات.

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا لمتابعة تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية وميكنة المستشفيات الجامعية ورقمنة الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

طارق الملا: الدعم الرئاسى فرصة قوية للتوسع فى المشروع القومى لاستخدام الغاز

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً لاستعراض الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لزيادة استخدامات الغاز الطبيعى بالمشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات فى ظل الزخم والدعم الذى تحقق لهذا النشاط رئاسياً وحكومياً وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى.

وزير السياحة يناقش مع رئيس شركة ماريوت العالمية إقامة فنادق بالمدن السياحية

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ساتيا أناند، رئيس شركة ماريوت العالمية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والوفد المرافق له، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي والفندقي، وذلك في إطار زيارته إلى مصر.

وزيرة التخطيط تعتمد 49 مليون جنيه لإنشاء مرسى نيلى أمام قصر محمد على

وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، علي اعتماد مبلغ 49 مليون من خطة العام المالي الحالي 2020/2021 للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الآثار، وذلك لإنشاء مرسي نيلي للمراكب علي الكورنيش المقابل لقصر محمد علي وكوبري مشاة.

ارتفاع العجز التجارى الأمريكى لأعلى مستوى فى أكثر من 14 عاما

ارتفع العجز التجارى للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فيما يزيد على 14 عاما في نوفمبر حيث عززت الشركات الواردات لاستكمال مخزوناتها مما أبطل أثر زيادة فى الصادرات، وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن الفجوة التجارية اتسعت ثمانية بالمئة إلى 68.1 مليار دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2006، ولم يُعدَّل العجز المسجل في أكتوبر ليظل عند 63.1 مليار دولار.

بروتوكول لإتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية

وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بروتوكول تعاون بين وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير أداء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء، وإتاحة خدمات الكهرباء على منصة مصر الرقمية، وذلك فى إطار سعى الحكومة لتنفيذ خطتها بشأن التحول الرقمى لوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة وتطوير وتحديث آليات العمل في كل جهة بصفة خاصة.

9.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة المصرية فى أول أسبوع بعام 2021

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10952.14 نقطة، في أول أسبوع بعام 2021، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2152.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.88% مغلقًا عند مستوى 3125.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.41% مغلقًا عند مستوى 13432.55 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1054.93 1054.93 نقطة.

نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد كل من المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفنى للوزير، أمس، المشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهم المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو شركات المقاولات المُنفذة للمشروعات.