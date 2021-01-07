شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه و"برنت" لا يزال أعلى 54 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس مواصلة مكاسبها بدعم من خفض السعودية لإنتاجها من الخام بشكل طوعي فضلا عن انخفاض المخزونات الأمريكية بشكل كبير.



كانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت على لسان وزيرها الأمير عبد العزيز بن سلمان عن نية المملكة خفض إنتاجها النفطي بمليون برميل يوميا خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار بشكل طوعي لدعم الأسعار والسوق.



ومن جانبها، كشفت إدارة معلومات الطاقة أمس عن هبوط حاد في مخزونات النفط بالولايات المتحدة بثمانية ملايين برميل في الأسبوع الماضي.



ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 50.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 51.2 دولار وأقل سعر عند 50.3 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% إلى 54.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 54.9 دولار وأقل سعر عند 53.9 دولار.