شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بضغط من العملة الأمريكية وصدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل ارتفاع العملة الأمريكية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وينصب تركيز الأسواق في الوقت الحالي على التوترات الأساسية في الولايات المتحدة بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مبنى الكونجرس أمس.



ودعا عدة مشرعين ديمقراطيين في الكونجرس لتنحية "ترامب" فورا كما حظرت "تويتر" و"فيسبوك" حسابات الرئيس الأمريكي حتى نهاية ولايته في الشهر الجاري.



وكشفت بيانات اقتصادية في أستراليا عن تحقيق الميزان التجاري فائضا بنحو خمسة مليارات دولار أسترالي في حين أشارت التوقعات إلى تحقيق فائض بنحو 6.4 مليار جنيه إسترليني.



وشهد سوق الإسكان الأسترالي بيانات إيجابية حيث ارتفعت موافقات الرهن العقاري بنسبة 2.6% في البلاد خلال الشهر الماضي في حين توقع محللون نووا بنسبة 1.9%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7749، وسجل أعلى مستوى عند 0.7817 وأقل سعر عند 0.7725.