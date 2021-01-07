شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "تسلا" يصبح أغنى شخصية في العالم مع قفزة السهم بأكثر من 6% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الخميس مسجلا مستوى قياسي جديد الأمر الذي دفع ثروة المدير التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" لمستوى غير مسبوق جعلته يتفوق على مؤسس "أمازون دوت كوم" "جيف بيزوس".



هذا، وقد ارتفعت ثروة "ماسك" إلى 185 مليار دولار ليتجاوز ثروة مؤسس "أمازون دوت كوم" التي بلغت اليوم 184 مليار دولار.



وتجدر الإشارة إلى أن "جيف بيزوس" تصدر قائمة "فوربس" و"بلومبرج" لأثرياء العالم لأول مرة منذ عام 2017 متفوقا على مواطنه المؤسس الشريك لشركة "مايكروسوفت" "بيل جيتس".



وتمكن سهم "تسلا" من تحقيق مستويات قياسية متوالية على مدار العام الماضي مما عزز من القيمة السوقية للشركة لمصنعة للسيارات الكهربائية كما أضافت مكاسب السهم 27 مليار دولار لثروة "ماسك" عام 2020 وحده.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 16:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.3% إلى 804 دولارات، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 811 دولارا وأقل سعر عند 775.2 دولار.