شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض بأكثر من 1% وسط ارتفاع الدولار والاضطرابات السياسية في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي ضغط على المعدن الصناعي بالتزامن مع الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة.



واقتحم محتجون أمس مبنى الكونجرس الأمريكي اعتراضا على جلسة تأييد الديمقراطي "جو بايدن" رئيسا للولايات المتحدة.



وكان التفاؤل قد ساد الأسواق العالمية نتيجة اقتراب الديمقراطيين من الاستحواذ على البيت الأبيض والكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وذلك في ظل إقبالهم على ضخ المزيد من التحفيزات النقدية لدعم الاقتصاد الأكبر في العالم، وهو ما يدعم بدوره الطلب على المعادن الصناعية كالنحاس والبلاديوم.



ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 2424.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2464.5 دولار وأقل سعر عند 2408.5 دولار.