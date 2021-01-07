شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك أغنى أغنياء العالم.. أضاف 150 مليار دولار في عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفعت الزيادة القياسية في سعر سهم شركة تيسلا الخميس، رئيس الشركة ومؤسسها إيلون ماسك لتجاوز جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون، الذي كان أغنى رجل في العالم منذ العام 2017، وتجاوزت ثروة ماسك 185 مليار دولار بأكثر من 1.5 مليار عن بيزوس. وتمثل زيادة ثروة ماسك على مدار العام الماضي أسرع صعود إلى قمة قائمة الأثرياء في التاريخ - وتمثل تحولاً مالياً دراماتيكياً لرجل الأعمال الشهير.

بدأ ماسك عام 2020 بثروة 27 مليار دولار فقط، وكان بالكاد من بين أغنى 50 شخصاً.

وأضاف سعر سهم «تيسلا» الصاروخي، الذي زاد أكثر من تسعة أضعاف خلال العام الماضي، جنباً إلى جنب رواتبه السخية أكثر من 150 مليار دولار إلى صافي ثروته.

وفي الوقت نفسه، ظل سعر سهم أمازون أكثر هدوءاً بسبب احتمالية تشديد إجراءات التنظيم من واشنطن.

وتجاوز إيلون ماسك وارن بافيت في يوليو/تموز الماضي ليصبح سابع أغنى شخص في العالم. وفي نوفمبر تجاوز ماسك بيل جيتس ليصبح الثاني في قائمة الأغنياء. واكتسب ماسك ثروة أكبر خلال الاثني عشر شهرا الماضية من ثروة بيل جيتس الصافية البالغة 132 مليار دولار.

وتم تداول أسهم تيسلا عند حوالي 790 دولاراً، بزيادة أكثر من 4% في تداولات الخميس. ونمت القيمة السوقية للشركة لتصل إلى 737.6 مليار دولار.