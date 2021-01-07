شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد إقرار الكونجرس فوز "بايدن" بالرئاسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس في أعقاب إقرار الكونجرس فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" رئيسا للولايات المتحدة.



وكان محتجون قد اقتحموا أمس مبنى الكونجرس الأمريكي اعتراضا على جلسة تأييد الديمقراطي "جو بايدن" رئيسا للولايات المتحدة.



وطالب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنصاره بالعودة إلى منازلهم وسط إدانات من بعض المسؤولين في الكونجرس وبعض قادة دول العالم ومطالبات بانتقال سلمي للسلطة في أمريكا.



هذا، وقد كشفت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة انخفض الأسبوع الماضب بثلاثة آلاف طلب إلى 787 ألف طلب، وجاءت هذه البيانات قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري غدا الجمعة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل245 نقطة) إلى 31077 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 51) إلى 3799 نقطة، فيما صعد "ناسداك" بنسبة 2.1% (ما يعادل 267 نقطة) إلى 13008 نقاط.