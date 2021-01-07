شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي من أدنى مستوى فى قرابة 3 سنوات بالرغم من انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى قرابة ثلاث سنوات ، بفضل عمليات شراء العملة عند مستويات رخيصة ، بالرغم من المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، والتي تقلص من عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة ، بعد اعتماد الكونغرس رسميا فوز "جو بايدن" بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.7 % إلى مستوى 89.95 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 89.32 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 89.32 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق مستوي 89.20 نقطة الأدنى منذ آذار/مارس 2018.

وافق مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين فى جلستهما المشتركة يوم الخميس على التصديق على فوز " جو بايدن " بانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد الحصول على 306 صوتا من المجمع الانتخابي ،وأعلن نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" القرار رسميا ، وقال أن الحرية تنتصر دائما.

كانت إجراءات التصديق قد تعطلت يوم الأربعاء بعد اقتحام مثيري الشغب المؤيدون للرئيس "دونالد ترامب" مبني الكونغرس ،وبعد نجاح الشرطة فى السيطرة على تلك الفوضى ، تم استكمال الاجتماع المشترك واعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية رسميا.

ومن جهته قال الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" المنتهية ولايته هذا الشهر ،إنه سيكون هناك انتقالا منظما للسلطة بعد مصادقة الكونغرس على فوز بايدن.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، عدد من البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة ، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي ، البيانات السلبية قد توسع من المكاسب الحالية للعملية الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.798 مليون فى الأسبوع المنتهي 2 كانون الثاني/يناير من 0.787 مليون الأسبوع الأسبق.

وتصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 54.5 نقطة خلال كانون الأول/ديسمبر من مستوى 55.9 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر.