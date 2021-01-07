شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الوطنية للتعليم تتراجع 67.5% بالربع الأول لانخفاض الإيرادات التشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 67.5% خلال الربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 3.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11.6 مليون ريال في الربع المُقابل من عام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 6.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 16.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع المنتهي في 30 نوفمبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات خلال الربع الأول، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تقديم الشركة خصومات بنسب مختلفة من 20% إلى 50% على الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 57.8 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020، مقابل أرباح بلغت 50.4 مليون ريال في العام المنتهي في 31 أغسطس 2019.