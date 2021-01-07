شكرا لقرائتكم خبر عن سابك المغذيات تنتهي من أعمال صيانة وإعادة تشغيل مصنع سافكو 4 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سابك المغذيات الزراعية "سافكو" عن الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة تشغيل مصنع سافكو 4، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 7 يناير الجاري.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأثر المالي لأعمال الصيانة وإعادة التشغيل قد بلغ 110 مليون ريال سعودي.

ونوهت الشركة إلي أن التوقف استمر 43 يوماً، متأخرة بذلك عن المدة المُحددة سابقاً بـ 32 يوماً، وذلك نظراً لوجود أعمال صيانة إضافية يتطلب إجرائها لإصلاح العطل الفني.

وبحسب البيان، بلغ الأثر المالي نتيجة لتأخر تشغيل المصنع عن المدة التقريبية مبلغ 20 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 397.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 414.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى إنخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.06 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.130 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.