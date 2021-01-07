شكرا لقرائتكم خبر عن أميانتيت تبدأ توزيع مبالغ تعويض حملة حقوق الأولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن بدء توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 7 يناير الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن إجمالي مبلغ التعويض 16.117 مليون ريال.

يُذكر أن عمومية الشركة أقرت، خلال نوفمبر الماضي، زيادة رأس مال الشركة بنسبة 60%، عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع من 200 مليون ريال إلى 320 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 32 مليون سهم، بنسبة زيادة لكل سهم تبلغ 0.6 حق لكل سهم.

وأعلنت، في 20 ديسمبر الجاري، عن تغطية تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة 88.53%، بعد الاكتتاب بعدد 10.62 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 12 مليون سهم.

كذلك بلغت نسبة تغطية نتائج الطرح المتبقي لأسهم حقوق الأولوية 602.8%، بإجمالي أسهم مباعة بلغت 1.376 مليون سهم.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار.

وتجدر الإشارة إلى أن أميانتيت حققت صافي خسائر بلغ 55.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث إلى تراجع المبيعات من 186.3 مليون ريال في الربع المماثل عن العام السابق إلى 115.97 مليون ريال، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع التكلفة التشغيلية وذلك بسبب انخفاض المبيعات مما أسفر عن ارتفاع في إجمالي (الخسارة) بمبلغ وقدره 25.8 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 244.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 301.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.